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مصرف الرافدين يعيد إفتتاح فرعه في منطقة زيونة بتقنيات حديثة
2018/01/10 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة) … أعلن مصرف الرافدين، عن إعادة إفتتاح فرع دور الضباط في منطقة زيونة أمام المواطنين لتقديم افضل الخدمات المصرفية من قروض وسلف وتسهيلات مالية أخرى.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “تم إفتتاح فرع دور الضباط في منطقة زيونة/ شارع الربيعي بعد تأهيله بالكامل وإدخال التقنيات الحديثة له”.

واوضح البيان كما “تم وضع آلية جديدة خلال العام الجاري تتمثل في إفتتاح فروع جديدة وإعادة تأهيل البعض منها بما يلائم عملها واظهارها بالشكل اللائق لمواكبة تقدمها نحو خدمة المواطن”.

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