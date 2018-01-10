القبض على عصابة مختصة بسرقة المنازل في البصرة

2018/01/10 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة مختصة بسرقة المنازل في المحافظة.وأفاد مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" في أطار الحملة التي تقوم بها مديرية شرطة محافظة البصرة لمحاربة العصابات الإجرامية والخارجين عن القانون وبعد جمع معلومات تمكنت مفارز مكافحة اجرام ابي الخصيب الابطال من القاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين تقوم بسرقة الدور السكنية".وأشار الى انه" تم ضبط بندقية كلاشنكوف ومبالغ مالية بحوزتهم خلال عملية القبض، واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".انتهىبواسطة: رمضان الشمري

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