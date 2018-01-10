انفجار عبوة صوتية بالقرب من مقهى دون خسائر جنوبي بغداد

2018/01/10 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص …

افاد مصدر امني , الاربعاء , بانفجار عبوة ناسفة صوتية بالقرب من مقهى في منطقة جسر ديالى القديم جنوبي بغداد دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكر مصدر لوكالة/ المعلومة/ ان ” مسلحين فجروا عبوة ناسفة صوتية بالقرب من مقهى شعبي في منطقة منطقة جسر ديالى القديم جنوبي بغداد دون تسجيل اي اصابات بشرية “.

واضاف ان ” القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وشرعت بحملة تفتيش بحثاعن الجناة “.



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