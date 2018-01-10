الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


2018/01/10 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا، من تنفيذ عملية اقتحام ناجحة لموقع الضبعة العسكري في نجران في السعودية بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أنصار الله" تنشر فيديو لعملية اقتحام موقع الضبعة السعودي في نجران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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