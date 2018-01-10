2018/01/10 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا، من تنفيذ عملية اقتحام ناجحة لموقع الضبعة العسكري في نجران في السعودية بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2018.

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