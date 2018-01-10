تونسيون يحنون لنظام بن علي

2018/01/10 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقف لطيفة الصالحي متكئة على شجرة بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس والذي أصبح يعرف بشارع الثورة وهي تراقب مظاهرة احتجاجية لا تضم سوى العشرات غالبيتهم من الشباب ملتحفين بالعلم الوطني بعينين شاخصتين.

وتشتغل الصالحي موظفة بالقطاع العام متخصصة في الشؤون الاجتماعية خرجت من مكتبها بعد أن تناهى إلى سمعها هتافات المتظاهرين.

وبعد حوالي ربع ساعة أطلقت الصالحي ذات الأربعين عاما زفرة قائلة "آه وينك يا بن علي (أين أنت يا بن علي) في اشارة إلى الرئيس الأسبق الذي أطاحت به انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 وفي اشارة واضحة إلى حنين لنظام بن علي ولكنها تستبطن أيضا نوعا من الامتعاض من حالة الفوضى الاجتماعية.

وذكرت وكأنها تحدث أحدا "البلاد مشات (هلكت) ملينا من البوليتيك (مللنا من السياسة) لوكان بن علي هنا ما كان ليعبث بتونس كمشة (حفنة) من المهرجين".

وكان يقف إلى جانب الصالحي شاب في العشرينات من عمره ولما استرق السمع إليها اقترب منها مستشيطا غضبا وصرخ في وجهها قائلا "آش تقول (ماذا تقولين) تحب بن علي يرجع (تريدين عودة نظام بن علي) أنت زلم من أزلامه وعدوة للثورة".

ورشقت الصالحي بكل جرأة عينيها في الشاب قليلا دون الرد عليه وهي تبتسم باستهزاء ثم قالت له بصوت هادئ ينم عن ثقة في النفس "نعم أنا إحدى أزلام بن علي ولعلمك هذا شرف لي، حبيت وإلا لا (أحببت أم كرهت)".

واوضحت ساخرة "عن أي ثورة تتحدث مازلت صغيرا، قول فوضى (قل فوضى) لا ثورة، هل يعجبك حال البلاد، هذه ثورة، بالله عليك آش صورنا منها (ماذا جنينا منها)" مضيفة "لو كان بن علي يحكم لكان حالنا أفضل".

وقاطعها الشاب المندفع بصوت عال "جنينا الحرية والديمقراطية" ثم تقدم إليها ليضيف "انت ما تحبش تونس (لا تحبين تونس) من يحب تونس لا يحب عودة بن علي ليحكمنا من جديد، نحن اليوم أحرار ننعم بالحرية".

ودفعته بيديها بكل هدوء وهي تقول "الحرية إللي تتكلم عليها بوليتيك (الحرية التي تتحدث عنها تهريج سياسي)، قل ما شئت في بن علي لكن عليك أن تعرف أن تونس في عهده كانت آمنة مستقرة، صحيح أنه كان قاسيا نوعا ما، لكنها قسوة مشروعة".

واوضحت "التوانسة ما ليهم كان راجل كيف بن علي (التونسيون لا ينفع معهم سوى رجل مثل بن علي) في إشارة إلى حزم نظامه، معتبرة ان التونسيين مازالوا بعيدين عن الحرية والديمقراطية.

ولطيفة الصالحي أصيلة تونس العاصمة وواحدة من التونسيات والتونسيين الذين لا يترددون في التعبير عن حنينهم لنظام بن علي ويزداد الحنين كلما تأجج الاحتقان الاجتماعي.

ويرون أن الثورة لم تقد سوى إلى الفوضى وفتحت المجال واسعا أمام الاستهتار بكل شيء كما يرون أن التونسي تغير كثيرا بعد الثورة وأصبح أكثر عدوانية لأبسط الأسباب مستخفا بالقانون وحتى باحترام غيره.

ويؤشر حنين لطيفة الصالحي لنظام بن علي أن فئة من المجتمع التونسي تعي جيدا أن البلاد تحتاج إلى القطع مع الفوضى.

ويسلط حديث لطيفة الصالحي عن ضرورة الحزم الضوء على شعور بعدم الثقة في الاجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة موجة احتجاجات في عدة مدن تونسية تحولت الى موجة عنف ونهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

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