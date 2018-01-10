الدكتور برهم صالح: تحالف الديمقراطية والعدالة يؤكد على الحكم الرشيد والعادل

2018/01/10 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة، ان التحالف قادر على ان يكون سندا لشعب كردستان بغية تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، فيما شدد على ان تحالف الديمقراطية والعدالة تحالف اصلاحي جديد ومختلف لتحقيق التغيير والاصلاح الحقيقي المنشود.

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