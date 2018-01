تدمير ثلاث مضافات لداعش في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين

2018/01/10 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

كشفت مديرية شرطة ديالى، الأربعاء، أن قواتها دمرت ثلاث مضافات لعناصر داعش خلال عملية أمنية في منطقة مطيبيجة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن”قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى، نفذت عملية امنية في منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الادارية لمحافظة صلاح الدين، وشملت قرى البو عواد والبو حروش وحاوي العظيم” .

وأكدت ان العملية “أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات لداعش وتفجير أربع عبوات ناسفة وحرق زورقين ودراجة نارية وتدمير كدس يحتوي على براميل للأعتدة والمتفجرات”.

