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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تندد بتبني مجلس النواب الاميركي قرارا داعما للتظاهرات

10 يناير, 2018 | 11:17 م - عدد القراءات: 7 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أدانت السلطات الايرانية، الاربعاء، تبني مجلس النواب الاميركي بالامس قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ايران في الاونة الاخيرة.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية “بهرام قاسمي” القرار “بشدة” واعتبره “تدخلا” في الشؤون الايرانية الداخلية، على ما نقل الاعلام.

واضاف أن “هكذا تحركات وبما فیها اصدار قرارات وتصریحات وتحركات عدائیة من جانب حكومة هذا البلد ضد الشعب الایراني (…) تكشف عن النزعة التدخلیة للحكومة الاميركیة والتي شاهدها مرارا الشعب الایراني على مرّ العقود الأخیرة” بحسب ترجمة عربية نشرتها وكالة ارنا الرسمية.

ويؤكد النص الذي اقر باجماع شبه تام دعم الكونغرس “للشعب الايراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد نظام قمعي وفاسد”.

كما يؤكد النص أن الكونغرس يدين الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان والانشطة الخارجية المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها النظام الايراني بحق الايرانيين .

وبين 28 كانون الاول/ديسمبر والاول من كانون الثاني/يناير شهدت عشرات المدن الايرانية تظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال عنف اسفرت عن سقوط 21 قتيلا واعتقال المئات، وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، رافعة مطالب اقتصادية قبل أن تتحول الى حراك شعبي ضد النظام برمته وتشهد أعمال عنف واعتداءات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

كما دعا النواب الاميركيون في النص ادارة الرئيس دونالد ترمب الى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الانسان

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