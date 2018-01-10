البيت الأبيض يدعو الى الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الايرانيين ويؤكد: لن نلتزم الصمت

2018/01/10 | 23:25

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بغداد اليوم- متابعة

دعا البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إيران الى الافراج "الفوري" عن المعتقلين السياسي...





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