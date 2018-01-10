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البيت الأبيض يدعو الى الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الايرانيين ويؤكد: لن نلتزم الصمت
2018/01/10 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

دعا البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إيران الى الافراج "الفوري" عن المعتقلين السياسي...

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