2018/01/10 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دعا البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إيران الى الافراج "الفوري" عن المعتقلين السياسي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البيت الأبيض يدعو الى الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الايرانيين ويؤكد: لن نلتزم الصمت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
دعا البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إيران الى الافراج "الفوري" عن المعتقلين السياسي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البيت الأبيض يدعو الى الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الايرانيين ويؤكد: لن نلتزم الصمت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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