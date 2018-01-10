2018/01/10 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ الأنبار محمد الحلبوسي خلال زيارته مقر قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار، أن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الأنبار ينوه بدور الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الأنبار ينوه بدور الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).