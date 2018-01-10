تحرير مواطن مختطف من طوزخورماتو بعد مفاوضات في كربلاء

2018/01/10 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ممثلية نازحي طوزخورماتو، اليوم الاربعاء، عن تحرير مواطن تم اختطافه من قبل مجهولين قبل اكثر من شهر، مشيرة الى التفاوض مع خاطفيه في كربلاء.

وذكر ممثل نازحي طوزخورماتو هاوار الداوودي في تصريح صحفي انه "وبعد قيام مواطن من قضاء طوزخورماتو بالتوجه الى مدينة كركوك قبل اكثر من 40 يوما، تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة"، مشيرا الى "تحريره اليوم الاربعاء، بجهود عدة جهات واعادته الى ذويه".

ولفت الداوودي الى انه "وخلال زيارة للخاطفين في مدينة كربلاء كان شرطهم هو اطلاق سراح مجموعة اشخاص مقربين لهم"، من دون ان يقدم مزيدا من الايضاحات.

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