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المالية النيابية: جهتان لن تسمحا بقراءة الموازنة بصيغتها الحالية الاحد المقبل
2018/01/10 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ استبعد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مسعود حيدر، اليوم الاربعاء، قراءة مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2018 يوم الاحد المقبل.

وذكر حيدر لشفق نيوز ان "النواب السنة والكورد يعملون على عدم درج الموازنة بصيغتها الحالية في جدول جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل، بدون الاجتماع مع الحكومة والاتفاق على النقاط الخلافية"، مبينا انه "في حال فرضت علينا، لن يكون هناك نصاب".

وتابع ان "هناك 12 تحفظا لدى السنة على مشروع القانون، وأبرز تلك التحفظات هي عدم وجود تخصيصات لاعمار المناطق المحررة، وكذلك هناك 9 تحفظات من قبل الكورد ابرزها تقنين حصة الاقليم الى 12،5 من اصل 17%".

واشار الى "هناك من يضغط على الكتل السياسية في الاعلام لتمرير الموازنة بذريعة المواطن"، موضحا ان "المواطن لن يتضرر، لان قانون الادارة المالية والدين العام واضح بهذا الشأن والحكومة باستطاعتها صرف 1/12 من الموازنة التشغيلية والرواتب ستدفع ومؤسسات الدولة ستدار، ولن يكون هناك تأثير على حياة المواطن".

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