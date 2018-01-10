الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


هزة أرضية في إيران وترتد بشرق حلبجة
2018/01/10 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]ضربت هزة ارتدادية، شرق محافظة حلبجة باقليم كردستان والقريبة من الحدود مع ايران.وذكر تقرير لهيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية ارتدادية مساء اليوم عند الساعة 06:56:27 بالتوقيت المحلي في كرمنشاه / ايران تبعد ٩٨ كم جنوب شرق حلبجة بلغت قوة الهزة 4.7 درجة على مقياس رختر تم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق الحدودية من محافظة السليمانية".

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