الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


البيت الأبيض: لن نلتزم الصمت إزاء ما يجري في طهران
2018/01/10 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران المسؤولية، وسنحاسبهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: لن نلتزم الصمت إزاء ما يجري في طهران) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: لن نلتزم الصمت إزاء ما يجري في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبودة لـ(دجلة).. هناك ائتلاف يلوح في الأفق بين حيدر العبادي وهادي العامري
⋙ بالفيديو... يجذب 12 مليون مشاهد من طريقته الغريبة في إزالة الثلج
⋙ رسالة مفتوحة إلى الإصلاحيين في حزب الدعوة 2/3
⋙ كالينيتش يرفض الرحيل عن ميلان
⋙ أميان ينجح في فرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الشوط الأول
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... يجذب 12 مليون مشاهد من طريقته الغريبة في إزالة الثلج
⋙ فيديو| مصر تبدأ تفعيل قرار تعيين مصابي وأسر شهداء الإرهاب
⋙ بالصور.. المؤتمر التأسيسي لتحالف الديمقراطية والعدالة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة