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برهم صالح : بأمكاننا معا انقاذ وطننا من اليأس والمضي قدما نحو مستقبل اكثر اشراقا
2018/01/10 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة، ان العراق بحاجة الى مراجعة سياسية واقتصادية شاملة تمكنه من ايجاد حلول للمشاكل الرئيسية.

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