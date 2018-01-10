برهم صالح : بأمكاننا معا انقاذ وطننا من اليأس والمضي قدما نحو مستقبل اكثر اشراقا

2018/01/10 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة، ان العراق بحاجة الى مراجعة سياسية واقتصادية شاملة تمكنه من ايجاد حلول للمشاكل الرئيسية.

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