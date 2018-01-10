الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


النرويج تشتري أسلحة أمريكية من الجيل الخامس
2018/01/10 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن النرويج حصلت على مجموعة من الأسلحة الأمريكية بما في ذلك مقاتلات متعددة المهام من الجيل الخامس من طراز "إف-35".

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