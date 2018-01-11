2018/01/11 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة النيابية: أنفلونزا الطيور وصلت ديالى عبر كردستان

10 يناير, 2018 | 11:26 م - عدد القراءات: 18 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أكد النائب عن محافظة ديالى ورئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية “فرات التميمي” اليوم الاربعاء، ان ظهور أنفلونزا الطيور في احد مزارع تربية الدواجن في ديالى وصل عبر الاستيراد العشوائي من الدول المجاورة المصابة بالوباء عبر منافذ كردستان الخالية من الرقابة والسيطرة النوعية.

وذكر “التميمي” في حديث تابعه “الموقف العراقي” ان بعض التجار يستوردون الدواجن ومنتجاتها بـ”منفيستات” مزورة من دول الجوار المصابة بالوباء عبر منافذ إقليم كردستان بسبب وقوع ديالى بين بغداد ومحافظات الشمال والتي تعتبر ممرا بين كردستان والمحافظات الأخرى.

واوضح “التميمي” ان منافذ كردستان خالية من الضوابط ما منح بعض التجار المنتفعين من استغلال غياب الرقابة والتدقيق لتمرير منتجات الدواجن الى المحافظة، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية الحيوانية حددت 10 دول مصابة بوباء انفلونزا الطيور بينها دول مجاور للعراق.

ودعا “التميمي” الحكومة الى تدقيق ومراقبة عمليات استيراد الدواجن ومنتجاتها من مناشئ أمينة خالية من الأوبئة والإصابات حفاظا على الثروة الحيوانية والاقتصاد الزراعي المهدد من قبل جهات معادية متعددة.

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