محافظها: نواب كركوك يطرحون المواضيع بالاجتهادات الشخصية والقومية وهذا ما نواجهه

2018/01/11 | 00:00

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بغداد اليوم- كركوك

اتهم محافظ كركوك وكالة راكان سعيد، اليوم الاربعاء، نواب المحافظة في البرلمان العراقي بجلب ال...





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