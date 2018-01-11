الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


محافظها: نواب كركوك يطرحون المواضيع بالاجتهادات الشخصية والقومية وهذا ما نواجهه
2018/01/11 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كركوك 

اتهم محافظ كركوك وكالة راكان سعيد، اليوم الاربعاء، نواب المحافظة في البرلمان العراقي بجلب ال...

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