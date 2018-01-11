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في كركوك.. مصرع مواطنة وسرقة أربع سيارات
2018/01/11 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بمصرع امراة مسنة في حادث دهس، اضافة الى سرقة اربع سيارات في المدينة.

وذكر المصدر لشفق نيوز ان "حادث دهس سيارة من نوع كيا مهافي لزوجين مسنين على طريق كركوك السليمانية قرب (تاقكه)، مساء الاربعاء، تسبب بوفاة الزوجة في مستشفى آزادي، فيما فر صاحب السيارة الى جهة مجهولة".

واوضح ان "ثلاثة اشخاص مجهولين استولوا على سيارة من نوع هونداي اكسنت وسرقوها بعد اصابة سائقها بجروح"، مبينا ان "مسلحين مجهولين آخرين يستقلون سيارة حمل بيك اب قاموا بسرقة سيارة من نوع BMW رصاصية اللون في حي رحيماوا قرب منظومة صقر كركوك".

واشار المصدر الى "سرقة سيارة ثالثة قرب دائرة صحة كركوك من نوع اوبل فيكترا رصاصية اللون، من قبل مجهولين"، مردفا ان "حي پنجا علي وسط كركوك شهد هو الاخر قيام ثلاثة مسلحين مجهولين بسرقة سيارة من نوع كيا سورينتو بيضاء اللون".

يشار الى ان محافظة كركوك تشهد ومنذ انسحاب قوات الاسايش الكوردية ودخول القوات العراقية والحشد الشعبي اليها منتصف شهر تشرين الأول الماضي أوضاعاً أمنية سيئة، وازدياداً بعمليات القتل والخطف.

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