الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


فيديو| مصر تبدأ تفعيل قرار تعيين مصابي وأسر شهداء الإرهاب
2018/01/11 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن اللجنة الثلاثية لرعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء ستتلقى إخطارات الوظائف المناسبة للفئات المستحقة من الوحدات الإدارية المختلفة والنظر في طلبات التعيين وتحديد المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في التعيين..

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من القاهرة صابر السكري.

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