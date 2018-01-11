2018/01/11 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن اللجنة الثلاثية لرعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء ستتلقى إخطارات الوظائف المناسبة للفئات المستحقة من الوحدات الإدارية المختلفة والنظر في طلبات التعيين وتحديد المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في التعيين..



المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من القاهرة صابر السكري.

أخبار ذات صلة

?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| مصر تبدأ تفعيل قرار تعيين مصابي وأسر شهداء الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| مصر تبدأ تفعيل قرار تعيين مصابي وأسر شهداء الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).