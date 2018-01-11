2018/01/11 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الجبار البصري / صحيفة الرياضة العراقية

المنتخب العراقي يفتتح مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمقامة في الصين 2018 بفوز كبير على المنتخب الاولمبي الماليزي باربعة اهداف مقابل هدف في اولى مباريات الجولة الاولى – المجموعة سي.

شهد الشوط الاول تسجيل هدفين ، سجل الهدف الاول محمد خالد بالدقيقة الخامسة واضاف زميله امجد عطوان الهدف الثاني بالدقيقة 28 من تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من صدها.

وزاد الاولمبي غلته في الشوط الثاني عن طريق علاء مهاوي بالدقيقة 56 ، واضاف زميله حسين علي الهدف الرابع بالدقيقة 81 بعد استغل خطا دفاعيا وقطع الكرة من بين اقدام المدافع الماليوي وتلاعب الحارس وانفرد بالهدف ليسكنها الشباك.



بينما سجل الاولمبي هدفه الوحيد عن طريق صفوي راسيد بالدقيقة 79.

ولحساب نفس المجموعة تعادل ايجابيا منتخبي السعودية والاردن بهدفين لكل منهما.

تضم المجموعة سي الى جانب العراق كل من منتخبات ماليزيا والسعودية و الأردن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاولمبي العراقي يهزم الاولمبي الماليزي باربعة اهداف) نشر أولاً على موقع (صحيفة الرياضة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاولمبي العراقي يهزم الاولمبي الماليزي باربعة اهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة الرياضة العراقية).