2018/01/11 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2018-01-10 17:12الرياض - الرياضية*المنتخب الأردني تقدم بهدفين قبل أن يعدل الأخضر النتيجة.* المنتخب السعودي عدل النتيجة من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً للضائع من الشوط الثاني.* الأخضر الأولمبي يواجه نظيره العراقي يوم السبت المقبل.رفض راكان الشملان لاعب المنتخب السعودي الأولمبي الخسارة أمام الأردن، عندما سجل هدف التعادل للأخضر في الوقت المحتسب بدلاً للضائع من الشوط الثاني في شباك الأردن ليتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 بالصين.ID: 1515593450854025800التنصيف الرئيسي - الجديد: اخبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشملان يرفض خسارة الأخضر أمام الأردن) نشر أولاً على موقع (رياضة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشملان يرفض خسارة الأخضر أمام الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رياضة).