عبطان يؤكد دعم الوزارة لاندية المحافظات

2018/01/11 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، اليوم الاربعاء، على سعي الوزارة الدائم لدعم ورعاية الاندية الام للمحافظات.وذكر عبطان في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، خلال استقباله محافظ الديوانية سامي الحسناوي ان "الوزارة قدمت ولا تزال تقدم كل ما باستطاعتها لمساعدة اندية المحافظات والنهوض بمستواها لتكون منافس حقيقي للاندية الاخرى في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى“، مضيفا ان ”عودة اندية المحافظات للمنافسة على الدوري يساعد على جعل الدوري اقوى وافضل، اذ كانت المنافسة تقتصر سابقا على اربعة اندية ومع تطور اندية المحافظات تصبح المنافسة اقوى".

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واضاف ان "الملاعب التي انشأتها وزارة الشباب والرياضة في المحافظات ساعدت على نهوض وتطور الاندية، التي اصبحت لها ملاعب خاصة بها دون الذهاب للعب في باقي المحافظات".

واشار الى ان "الوزارة ستستمر بانشاء ملاعب كرة القدم في كافة المحافظات بالرغم من الازمة المالية"، مبينا ان "وزارة الشباب والرياضة تعتبر الوزارة الوحيدة التي استمرت بعملها وانجاز مشاريعها دون توقف وطموحها".

واكد على ان "يكون هناك ملعب دولي مطابق لمواصفات الفيفا في جميع محافظات العراق".

من جانبه تقدم محافظ الديوانية بـ"الشكر والتقديرللوزير على دعمه ورعايته نادي الديوانية"، مؤكدا على ان "الجهود التي تبذلها وزارة الشباب ساعدت على تحقيق طفرة نوعية بالرياضة العراقية وجعلتها بحركة دائمة دون توقف، وان جهود الوزير الكبيرة تحفز الجميع على بذل افضل ما لديه لتطوير الرياضة العراقية".

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