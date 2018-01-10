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أميان ينجح في فرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الشوط الأول
2018/01/11 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يحل نادي باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على نظيره أميان ضمن مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

إنتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

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