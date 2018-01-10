كالينيتش يرفض الرحيل عن ميلان

2018/01/11 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر رفض المهاجم الكرواتي، نيكولا كالينيتش، لاعب نادي ميلان الإيطالي، فكرة الرحيل صوب الدوري السوبر الصيني، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب العديد من التقارير الإيطالية، فأن نادي جوانزو إيفرجراندي، الذي يتولي تدريبه الإيطالي فابيو كانافارو، يرد تدعيم هجومه بضم الكرواتي البالغ 30 عامًا.

ويلعب حالياً كالينيتش بقميص ميلان معارًا من فيورنتينا مع ألزامية الشراء بنهاية الموسم الحالي، ويقدم مستوى ضعيف حيث سجل 4 أهداف بقميص ميلان في 17 مباراة بالدوري الإيطالي.مواد متعلقة ماذا يحتاج ميلان في سوق الانتقالات الشتوية؟ كوتروني رفض إنتر قبل الانضمام لإيه سي ميلان ميلان يرفض بيع سيلفا لمتصدر الشامبيونشيب الإنجليزي حال رحيل دوناروما..



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ووفقًا لكالتشو ميركاتو فإن كانافارو يسعى لضم كالينيتش منذ الموسم الماضي، عندما كان مدربًا لتانجين كوانجين، لكن اللاعب يرفض فكرة الانتقال لدوري السوبر الصيني، مفضلًا التفكير في النجاح مع ميلان، في النصف الثاني من الموسم الحالي.





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