2018/01/11 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم ما جاء في رسالتي المفتوحة الموجهة إليكم في 17/04/2006 هو الآتي [مع إضافات بين مضلعين].1.إعادة النظر في الاسم: ما من مقدس من نتاج الإنسان إلا وقدسيته نسبية، وليس من مطلق إلا الله، وبعض الحقائق من ضرورات العقل.صحيح إن الاسم من وضع المؤسس، [أو أحد المؤسسين] المفكر الكبـير الشهيد الصدر، وصـحيح أن … رسالة مفتوحة إلى الإصلاحيين في حزب الدعوة 2/3

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