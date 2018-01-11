الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


رسالة مفتوحة إلى الإصلاحيين في حزب الدعوة 2/3
2018/01/11 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم ما جاء في رسالتي المفتوحة الموجهة إليكم في 17/04/2006 هو الآتي [مع إضافات بين مضلعين].

1.

إعادة النظر في الاسم: ما من مقدس من نتاج الإنسان إلا وقدسيته نسبية، وليس من مطلق إلا الله، وبعض الحقائق من ضرورات العقل.

صحيح إن الاسم من وضع المؤسس، [أو أحد المؤسسين] المفكر الكبـير الشهيد الصدر، وصـحيح أن … رسالة مفتوحة إلى الإصلاحيين في حزب الدعوة 2/3

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة مفتوحة إلى الإصلاحيين في حزب الدعوة 2/3 كتابات.

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