مدرب اتحاد جدة يقع في حيرة قبيل كلاسيكو الهلال

2018/01/11 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /الغد برس:يدخل اتحاد جدة، لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، السبت المقبل، والذي سيقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، مكتمل الصفوف باستثناء غياب عساف القرني، المتواجد في معسكر الحراس السعوديين المقام في ألمانيا، والذي سيعوضه فواز القرني، في حماية عرين النمور.

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وتقرر أن تغادر بعثة الاتحاد إلى الرياض صباح غد الجمعة، وسيختتم تدريباته للقاء في الرياض، حيث يرغب مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا، في مزيد من الوقت لتحديد التشكيلة الأساسية في ظل الجاهزية الكاملة لعدد كبير من عناصر الفريق.ويشهد خط الدفاع تواجد الخماسي أحمد عسيري، بدر النخلي، ياسين حمزة، زياد الصحفي وعمار الدحيم، مما أصاب سييرا بالحيرة، حيث سيختار اثنين منهم فقط للعب كقلبي دفاع، وإن كان الأقرب هو الاستقرار على عسيري الذي شارك في مباراة الكوكب الأخيرة، وأظهر جاهزية كبيرة بجانب الصحفي، صاحب المستوى الثابت في الفترة الأخيرة.وعلى الجانب الأيمن يتواجد الثنائي عمر المزيعل وطارق عبدالله الذي منحه سييرا راحة في المباراة الأخيرة ليكون جاهز لمواجهة الكلاسيكو، فيما سيشهد الجانب الأيسر تواجد قائد الفريق عدنان فلاتة، كلاعب أساسي مع الاحتفاظ بالشاب محمد ريمان، على دكة البدلاء في ظل مؤشرات حول استبعاد محمد قاسم.فيما يشهد خط الوسط الاستقرار على الجناحين فهد المولد والمصري محمود عبد المنعم كهربا، بالإضافة إلى صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا، كما ضمن الكويتي فهد الأنصاري مكانا أساسيا، ويبقى اختيار لاعب الارتكاز بين جمال باجندوح وخالد السميري والذي يفضل سييرا الاعتماد عليه.

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