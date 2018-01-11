هل يستفيق ريال مدريد من غيبوبته ؟

2018/01/11 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – يبدو أن ريال مدريد قد سقط في غيبوبة لم يتمكن من التغلب عليها بالرغم من الإجتماع الذي قام به زيدان مع لاعبيه قبل مواجهة نومانسيا في إياب الدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا .

فبالرغم من تعاهد اللاعبين بقيادة زيدان على تجاوز الأزمة بدءًا من مواجهة نومانسيا إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك بل على العكس فقد تعادلوا في مباراة باهتة تعكس مايحدث في المعقل المدريدي من تراجع خلال الموسم الحالي .

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة خلال الفترة الحالية هو متى يستفيق الريال من غيبوبته ؟ وهل هناك فرصة فعلية لإستفاقته أم تنتقل العدوى لمشاركاته في دوري الأبطال ؟ موقف صعب يمر به الريال ولكن إلى متى يستمر ؟

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