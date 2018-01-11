2018/01/11 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر وقع كازيوشي ميورا، المهاجم الياباني صاحب الخمسين عاما، عقدا جديدا مع فريقه يوكوهاما من الدرجة الثانية، ليستمر معه لموسم جديد.

وسيكون الموسم القادم هذا هو الثالث والثلاثين على التوالي في مسيرة الياباني المخضرم في كرة القدم في مسيرة طويلة امتدت في ثلاث قارات.

وبدأ ميورا مشواره عام 1986 في البرازيل، حيث لعب لنادي سانتوس في أول تجربة كروية له، ليتنقل بعد ذلك للعب في آسيا وأوروبا في عدة أندية، أبرزها جنوى الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي.مواد متعلقة أولريخ يكشف عن آخر تطورات تعافي نوير من الإصابة ليفربول يغلق الطريق أمام ريال مدريد لضم محمد صلاح ليفاندوفسكي يغيب عن لقاء ليفركوزن

وعلق ميورا على تجديد تعاقده قائلا لوكالة الأخبار اليابانية: "أنا سعيد لحدوث ذلك، سألعب دائما بقلبي وسأحاول دائما أن أتطور".

ومثل ميورا المنتخب الياباني في 89 مناسبة سابقة، كما يملك 139 هدفا في الدوري الياباني.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تجاوزه 50 عامًا - لاعب ياباني يوقع على عقده الجديد مع فريقه) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تجاوزه 50 عامًا - لاعب ياباني يوقع على عقده الجديد مع فريقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).