فريد العليبي - ماذا يحدث في تونس ؟ تصريحات صحفية

2018/01/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي سؤال : ما أسباب الاحتجاجات الحالية ؟جواب : تعود الانتفاضة الحالية رئيسيا الى أسباب اقتصادية اجتماعية منها الترفيع في ‏الاسعار والضرائب وانحدار قيمة الدينار وتفشي البطالة والفقر والفساد فضلا عن ‏الأسباب السياسة ممثلة في أزمة السلطة التى أغدقت الوعود وفشلت في تنفيذها ‏وتحالف / توافق اليمينين الديني واللبرالي الحاكمين بعد أن تظاهرا في البداية ‏بأنهما يحملان برنامجين اجتماعيين وسياسيين مختلفين ، و......

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