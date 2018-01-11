الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


#فريد العليبي - ماذا يحدث في تونس ؟ تصريحات صحفية
2018/01/11 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي سؤال : ما أسباب الاحتجاجات الحالية ؟جواب : تعود الانتفاضة الحالية رئيسيا الى أسباب اقتصادية اجتماعية منها الترفيع في ‏الاسعار والضرائب وانحدار قيمة الدينار وتفشي البطالة والفقر والفساد فضلا عن ‏الأسباب السياسة ممثلة في أزمة السلطة التى أغدقت الوعود وفشلت في تنفيذها ‏وتحالف / توافق اليمينين الديني واللبرالي الحاكمين بعد أن تظاهرا في البداية ‏بأنهما يحملان برنامجين اجتماعيين وسياسيين مختلفين ، و......

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