2018/01/11 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي سؤال : ما أسباب الاحتجاجات الحالية ؟جواب : تعود الانتفاضة الحالية رئيسيا الى أسباب اقتصادية اجتماعية منها الترفيع في الاسعار والضرائب وانحدار قيمة الدينار وتفشي البطالة والفقر والفساد فضلا عن الأسباب السياسة ممثلة في أزمة السلطة التى أغدقت الوعود وفشلت في تنفيذها وتحالف / توافق اليمينين الديني واللبرالي الحاكمين بعد أن تظاهرا في البداية بأنهما يحملان برنامجين اجتماعيين وسياسيين مختلفين ، و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - ماذا يحدث في تونس ؟ تصريحات صحفية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - ماذا يحدث في تونس ؟ تصريحات صحفية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فريد العليبي - ماذا يحدث في تونس ؟ تصريحات صحفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).