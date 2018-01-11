أوغلو:تركيا ستقوم بوساطة بين بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة بين الطرفين

2018/01/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 11 يناير 2018 - 12:08 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، أنها ستقوم بوساطة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة بينهما، وإنهاء الأزمة التي نتجت عن الاستفتاء الذي أجري في 25 أيلول الماضي على انفصال إقليم كردستان عن العراق استجابة لطلب كردي.وذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع “وكالة أنباء الأناضول” الرسمية، إن بلاده تلقت طلباً للوساطة بين بغداد وأربيل لحل الأزمة العالقة على خلفية استفتاء الانفصال عن العراق الذي وصفه بـ “الباطل”.واوضح أوغلو أنه سيزور بغداد في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، لبحث هذا الأمر إلى جانب قضايا ثنائية.وأشار إلى أن “العراق بلد شقيق لنا، واستقراره مهم للغاية بالنسبة إلى تركيا”.وشدّد جاويش أوغلو على أن رئيس إقليم كردستان العراق المستقيل مسعود بارزاني: “هو المسؤول الوحيد عن الخسائر والأضرار التي لحقت بسكان الإقليم على خلفية الاستفتاء”.ولفت إلى أهمية عقد اجتماع بين بغداد وأربيل، للخروج من الأزمة.



واعتبر أن إعلان الإقليم التزامه بقرارات المحكمة الدستورية العراقية “خطوة إيجابية، لكن ينبغي تحقيق اتفاق واضح في هذا الإطار”.واوضح أن “تركيا مستعدة للقيام بما في وسعها في هذا الصدد، وينبغي على أربيل أن توافق صراحة على التزامها بدستور الحكومة المركزية، وأن تتجنب الخطوات التي تهدد وحدة البلاد، مثل هذا الاستفتاء السخيف… لن تكون لدينا مشكلة مع أربيل، في حال تحققت عملية التطبيع هذه، وقبلت الشروط المذكورة”.وكان رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قال الأسبوع الماضي إن تركيا دولة جارة “وبإمكانها لعب دور إيجابي في التوسط بين إدارة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد”.

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