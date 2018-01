كورد كركوك لـ “النور”: نحن مع اجراء الانتخابات ونرفض توزيع مقاعد كركوك

2018/01/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قائمة التاخي الكردية في مجلس محافظة كركوك بانها مع اجراء الانتخابات في المحافظة مشيرة الى رقضها توزيع مقاعد كركوك بالتساوي بين مكونات وقوميات المدينة واصفة اياه بالغير القانوني.

وذكر احمد العسكري عضو مجلس محافظة كركوك من الكتلة الكوردية في حديث خص به “النور نيوز” أنا “أتساءل هل ستجرى العملية الانتخابية في وقتها؟ نحن نريد ان تجري في كركوك حيث ان المجلس الحالي في كركوك مضى عليها 14 سنة على تشكيله أي انه في 14 سنة الماضية لم تجرى عملية انتخابات مجلس المحافظة”.

وتابع “بالنسبة للتركمان والعرب فان الذي لديه حصة جيدة في المجلس لا يريد إجراء العملية الانتخابية وأما الذي لديه حصة قليلة يريد إجراء الانتخابات والأصوات التي تطالب بإجراء العملية الانتخابية أكثر من الأصوات التي تريد التأجيل في الوقت الحالي”.

وحول توزيع مقاعد محافظة كركوك قال العسكري “التركمان يريدون توزيع المقاعد المخصصة لكركوك بنسبة 32% لكل مكون وان الكورد والعرب يرفضون هذا التوزيع لان هذا الأمر عمل غير دستوري”.

وتسأل “كيف يمكن توزيع مقاعد الانتخابات، ولماذا لا توزع مقاعد مجلس النواب العراقي ؟ ويكون التوزيع بين مكونات العراق ؟؟”.

