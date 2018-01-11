تدمير سيارة مفخخة ومضافات للارهابيين في صلاح الدين

2018/01/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن تفجير سيارة ممفخخة وتدمير مضافات للارهابيين في صلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية، أن "الاستخبارات العسكرية وضمن توجيهات مدير الاستخبارات المتضمنة البحث والتفتيش عن فلول عصابات داعش الهاربة والوصول الى ملاذاتهم وأوكارهم و مضافاتهم وتدميرها، تمكنت القوات من تفجير سيارة مفخخة وتدمير مضافات لداعش.

واضاف البيان انه "بعملية نوعية استباقية نفذت بمنتهى الشجاعة والبطولة والرجولة يتمكن ابطال إستخبارات الفرقة الخامسة وبمشاركة قوة من لواء المشاة 19من تدمير 4 مضافات للارهابيين وتفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين والقوات الامنية في منطقة مطيبيجة التابعة لمحافظة صلاح الدين".



انتهى /خ.

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