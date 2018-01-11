وزير خارجية قطر: الامارات حاصرتنا من أجل امرأة

2018/01/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشف آل ثاني في حديث صحفي "ان الإمارات ساومت الدوحة قبيل الأزمة الخليجية بشهرين لوقوف هجوم إعلامي عليها مقابل تسليم المرأة ".واضاف "ان قبل الأزمة الخليجية لم تكن أية خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي وتواصلنا معهم لحل المشاكل بشكل ثنائي أبو ظبي طلبت تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة أرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مبعوثين لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة ".وتابع "رفض الأمير تميم تسليم المرأة كونهاغير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالف للقانون الدولي والدستور القطري ، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة".ف.م

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