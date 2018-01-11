الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


وزير خارجية قطر: الامارات حاصرتنا من أجل امرأة
2018/01/11 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكشف آل ثاني  في حديث صحفي "ان  الإمارات ساومت الدوحة قبيل الأزمة الخليجية بشهرين لوقوف هجوم إعلامي عليها مقابل تسليم المرأة ".واضاف "ان قبل الأزمة الخليجية لم تكن أية خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي وتواصلنا معهم لحل المشاكل بشكل ثنائي أبو ظبي طلبت تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة أرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مبعوثين لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة ".وتابع "رفض الأمير تميم تسليم المرأة كونهاغير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالف للقانون الدولي والدستور القطري ، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة".ف.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية قطر: الامارات حاصرتنا من أجل امرأة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية قطر: الامارات حاصرتنا من أجل امرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المدعي العام للبلاد ينفي انتحار احد المعتقلين في سجن دزفول
⋙ وزارة الصناعة تكشف عن خطة لإنتاج 70% من حاجة الجيش للسلاح والعتاد
⋙ ‫هذه الأعراض تنذر بالتوحد لدى طفلك
⋙ هل سيلقى بن سلمان مصير الملك سعود؟!
⋙ هزات ارضية تضرب السليمانية واطرافها شعر بها سكان بغداد وديالى
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو...هكذا تعامل الجيش السوري مع المسلحين على جبهة حرستا
⋙ بالفيديو.. كيف تكافح شرطة المثنى الكلاب السائبة؟
⋙ بالصور.. حملة لنزع السلاح في الزبير وحكومة القضاء تعترض
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة