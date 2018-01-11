تشكيل “التحالف العربي في كركوك” للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

2018/01/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس الحمداني-كركوك أعلن في محافظة كركوك عن تسجيل اول تحالف عربي تضم 10 حزبا سياسيا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أيار المقبل.وذلك بحسب وثية صادرة من المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية.واظهرت وثيقة صادرة من مجلس المفوضين- دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات المستقلة العراقية حصلت (كركوك ناو) على نسخة منها […]

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