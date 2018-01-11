2018/01/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاكم الزاملي :نحن مع العبادي وضد المالكي

11 يناير, 2018 | 11:42 ص - عدد القراءات: 15 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

قال عضو كتلة الاحرار “حاكم الزاملي” اليوم الخميس، انه ليس هناك اي تقارب مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مؤكدا التزام كتلة الاحرار في قرار مقتدى الصدر بحل الكتلة لمدة اربع سنوات.

وذكر “الزاملي” في تصريح متلفز تابعه “الموقف العراقي” ان الاعضاء الذين يخرجون من كتلة الاحرار يفوزون بالانتخابات ويكون غالبية المصوتين من الناس الناقمين على التيار.

واوضح “الزاملي” ان العلاقة مع قيادات حزب الدعوة ليست على مايرام بسبب بسبب تقرير سقوط الموصل الذي ادين فيه المالكي وقد ارسل الى القضاء والمدعي العام ونشر في وسائل الاعلام.

وتابع “الزاملي” لجنة الامن والدفاع النيابية هي التي دفعت باتجاه اقرار قانون الحشد الشعبي بينما سوق بعض النواب انفسهم على انهم الذين شرعوا قانون الحشدمشيرا إلى ان” علاقته بضياء الاسدي الامين العام لكتلة الاحرار ليست متوترة وانما هناك خلاف في وجهات النظر وتباين في وسائل الوصل الى الاهداف.

وبين “الزاملي” انه ليس هناك اي مؤشرات بالفساد لا سوء في العمل النيابي وراء حل كتلة الاحرار وانما الغاية هو ان نسمح لجيل جديد يعمل في المرحلة المقبلة”.

وبشأن دعم التيار الصدري لتولي العبادي ولاية ثانية قال الزاملي” نعم سنعمل على ان يتولى العبادي ولاية ثانية لانه حكم العراق برؤية ناضجة ومتوازنة.

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