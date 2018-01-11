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برشلونة يحسم صفقته الثانية في الانتقالات الجارية
2018/01/11 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد

جمعت الصحافة الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني حسم صفقته الثانية في الميركاتو الشتوي بعد أن توصل لاتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي لضم مدافعه الكولومبي ياري مينا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أنه من المتوقع أن يصل اللاعب مينا إلى برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يخضع للفحص الطبي قبل التوقيع رسمياً على عقد انضمامه للنادي الكاتالوني ثم تقديمه للجماهير في ملعب كامب نو.

يشار إلى أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ستكلف خزائن نادي برشلونة 12 مليون يورو على أن يكون راتبه 3.7 مليون يورو.

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