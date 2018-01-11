الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة تحسبا لهزات ارضية جديدة
2018/01/11 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إلى جانب مناطق بكوردستان

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