اليوم : انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

2018/01/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، الخميس، وذلك بسبب مؤشرات على أن ارتفاع إنتاج الخام ربما بلغ نهايته، لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من انخفاض مفاجئ في الإنتاج ومخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69,10 دولارا للبرميل، اليوم ( 11 كانون الثاني 2018)، وذلك بانخفاض عشرة سنتات عن سعر التسوية السابق، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63,50 دولارا للبرميل، بانخفاض سبعة سنتات عن التسوية السابقة، بحسب ما نقلته رويترز.

وذكر محللون إن إيران والعراق ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط في منظمة الدول المنتجة للنفط ” أوبك”، خفضتا هذا الأسبوع أسعار الإمدادات للمحافظة على القدرة التنافسية، حيث تحظى أسواق النفط بصفة عامة بالدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك” وروسيا والذي بدأ في شهر كانون الثاني من العام الماضي ومن المقرر أن يستمر لنهاية 2018.

الجدير بالذكر أن أسعار النفط حصلت على مزيد من الدعم مساء أمس الأربعاء، من الولايات المتحدة حيث انخفضت مخزونات الخام نحو خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من شهر كانون الثاني الجاري إلى 419,5 مليون برميل.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الإنتاج الأميركي من النفط انخفض 290 ألف برميل يوميا إلى 9,5 مليون برميل يوميا مما يثبط التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يوميا.

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