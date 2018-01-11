بالفيديو...هكذا تعامل الجيش السوري مع المسلحين على جبهة حرستا

2018/01/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت القوات السورية في اليومين الفائتين إيقاف تقدم مسلحي "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" عبر استيعاب الهجوم وتدعيم الخطوط الدفاعية كمرحلة أولى.

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