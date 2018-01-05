جامعة كربلاء تقدم المساعدات الى عوائل شهداء الحشد الشعبي و الايتام

2018/01/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام قسم اللغة الانكليزية في جامعة كربلاء بتقديم المساعدات المالية والعينية الى عوائل شهداء الحشد الشعبي والايتام .وذكر رئيس قسم اللغة الانكليزية في جامعة كربلاء الدكتور مهدي عمران جياد : ان الهدف من هذه المبادرة هو بث روح التفائل والطمئنينة الى هذه العوائل وانهم جزء لايتجزء من المجتمع .واضاف : ان هذه المبادرة هي جزء من رد الجميل الى اولائك الذين ضحوا بحياتهم من اجل الدفاع عن الارض والعرض والمقدسات ضد عصابات داعش الاجرامية

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