عبد الخالق مسعود: سنتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة

2018/01/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، نية الاتحاد التعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة المنتخب الوطني في المستقبل القريب، فيما بين ان النتائج هي السبب الرئيسي وراء كثرة تغيير المدربين.

وذكر مسعود في لقاء متلفز تابعته (المستقلة) , إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم سيتعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة”، مبيناً أن “الاتحاد خصص ميزانية لابرام هذا التعاقد”.

واوضح ان “النتائج هي السبب الرئيسي وراء كثرة تغيير المدربين ومن الصعب الصبر على مدرب لا يحقق نتائج جيدة”، مبيناً بالقول، “لو لعب المنتخب العراقي مبارياته على أرضه لكانت حظوظه أقوى للتأهل للمونديال”.

وفيما يخص التأجيلات في الدوري الممتاز، أكد مسعود أن “هناك ظروف كثيرة خارجة عن نطاقنا تجبرنا على تأجيل المباريات”، مشيراً إلى أن “الدوري المثالي يجب أن يضم 16 فريقًا وهذا سيُعتمد بعد موسمين في العراق”.

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