الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


العبادي يرفض الانضمام لتحالف
2018/01/11 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:العبادي يرفض الانضمام لتحالف "فتح" ويعلن عن كتله جديدةhttp://www.skypressiq.net/l/33736

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