2018/01/11 | 12:24

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عنوان الخبر المرسل:العبادي يرفض الانضمام لتحالف "فتح" ويعلن عن كتله جديدةhttp://www.skypressiq.net/l/33736

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يرفض الانضمام لتحالف "فتح" ويعلن عن كتله جديدة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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