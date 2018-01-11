السجن لوكيل شركة لبنانية تسلم مليارات من أمانة بغداد دون تخويل

2018/01/11 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً حضورياً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ الوكيل الإداريِّ لإحدى الشركات اللبنانيَّة، لإضراره بالمال العامِّ.وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، أكَّدت أنَّ المُدان قام بتسلم مبلغ 18 ملياراً و844 مليوناً و39 الف دينار، قيمة العقود المُبرمة بين الشركة وأمانة بغداد، دون أن يكون مُخوَّلاً بالتسلُّم، عبر قيامه بالتنسيق مع قسم العقود في أمانة بغداد وإرسال كتابٍ إلى المصرف العراقيِّ للتجارة واستغلال التخويل الممنوح له من قبل الشركة لتسلُّم مُستحقَّات تعود لها بذمَّة أمانة بغداد، رغم أن التخويل الممنوح له لا يسمح بتسلُّم وقبض المبالغ، وإنَّما يتعلَّق بمتابعة المعاملات الماليَّة".واوضح ان "المحكمةُ، اطَّلعت على تقرير شعبة التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة المُتضمِّن تحديد المبالغ المصروفة للمُتَّهم أعلاه، إضافةً إلى تقرير ديوان الرقابة الماليَّة ومحضر التحقيق الإداريِّ في مكتب المُفتِّش العامِّ لأمانة بغداد".وتابع البيان "كما أطلعت دائرة التحقيقات على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لأمانة بغداد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم للضرر الذي أصاب دائرته، والمُمثِّل القانونيِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الذي أفاد بقيام المصرف بإعادة المبلغ إلى الأمانة؛ كونها الجهة المانحة للاعتماد، إضافة إلى أقوال المُمثِّل القانونيِّ للشركة اللبنانية، الذي بيَّـن أنَّ التخويل الممنوح للمُتَّهم لا يُخوِّله تسلُّم أيَّة مبالغ نقديَّةٍ، وإنَّما يقتصر على متابعة الأمور الإداريَّة والفنيَّة للشركة فيما يخصُّ أعمالها في العراق، فضلاً عن اعتراف المُتَّهم بتسلُّم المبالغ موضوع الدعوى، فوجدت المحكمة الأدلة كافيةً ومُقنعةً لإدانته".وأشار الى ان "قرار الحكم تضمن إعطاء الحقِّ للجهات المُتضرِّرة [أمانة بغداد، والشركة اللبنانية] للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة، وصدر القرار بالاتِّـفاق حكماً حضورياً قابلاً للتمييز، استناداً لأحكام المادَّة 182/أ الأصوليَّة".

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