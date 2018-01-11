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الاولمبي العراقي يواجه نظيره السعودي السبت المقبل
2018/01/11 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يواجه المنتخب الاولمبي نظيره المنتخب السعودي في الجولة الثانية لمنافسات اسيا دون 23 في الصين.

وتصدر المنتخب الأولمبي العراقي المجموعة الثالثة بفوزه على المنتخب الماليزي فيما انتهت المباراة الثانية في نفس المجموعة بين الأردن والسعودية بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة عبد الغني شهد الى مواصلة مسار المنتخب بشكل ناجح خصوصا بعد الفوز بالجولة الاولى حيث سيسعى الى وضع خطة لاجتياز عقبة المنتخب السعودي في الجولة الثانية وتمضية المنافسات بشكل ايجابي.

يشار الى ان المنتخب الاولمبي استعد للمنافسات الاسيوية عبر الدخول في مباريات تجريبية ومعسكرات تدريبية ناجحة.

انتهى

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