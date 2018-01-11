برهم صالح: تحالف الديمقراطية والعدالة سيكون سندا للشعب الكردي

2018/01/11 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة برهم صالح إن التحالف قادر على ان يكون سندا لشعب كردستان بغية تحقيق آماله وتطلعاته .

واكد برهم صالح ان تحالف الديمقراطية والعدالة تحالف اصلاحي جديد ومختلف لتحقيق التغيير والاصلاح الحقيقي المنشود، مضيفا انه بالإمكان انقاذ كردستان من اليأس والاحباط والمضي قدما نحو مستقبل اكثر اشراقا وأملا وارساء دعائم حكم رشيد وعادل.

ونوه برهم صالح الى انه لا يمكن التعامل مع المسألة الكردية المشروعة من موقع القوة ومنطق الغالب والمغلوب، محذرا من تجاهل حقوق الكرد بالقوة والتحشيد العسكري .

واوضح برهم صالح ان تقرير المصير حق طبيعي ومشروع لشعب كردستان وهو يتحقق في العاصمة بغداد وليس انقرة وطهران وواشنطن، مؤكدا ان العراق بحاجة الى مراجعة سياسية واقتصادية شاملة تمكنه من ايجاد حلول للمشاكل الرئيسية لإدارة الحكم والعلاقة بين مكوناته.

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