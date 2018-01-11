الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟
2018/01/11 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادلم يتوصل علم التحركات الأرضية حتى الآن الى التنبؤ مسبقاً عن احتمال وقوع الزلازل والهزات الارضية، وكل المراصد والمقاييس تسجّل قوة الزلزال والهزات الارضية ودرجاتها على مقياس "ريختر" مثلاً بعد حدوثها، وكلما كانت القوة مرتفعة كانت الأضرار بالممتلكات والأرواح أكبر.• أثناء وقوع الهزات الارضية:

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