بالصور.. حملة لنزع السلاح في الزبير وحكومة القضاء تعترض

2018/01/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} نفذت قوات قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، حملة لنزع السلاح في أحدى مناطق قضاء الزبير جنوب غربي المحافظة.وذكر رئيس اللجنة الامنية في قضاء الزبير، مهدي ريكان لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "قوات عسكرية من قيادة عمليات البصرة قامت بحملة تفتيش لمصادرة الاسلحة الخفيفة دون علم من إدارة من الحكومة المحلية او ادارة شرطة قضاء الزبير".واوضح انه "وبشهادة شرطة القضاء نؤيد عدم وجود إطلاقات نارية من قبل الاهالي حتى باحتفالات فوز المنتخب العراقي وللاسف تفاجئنا بهذا التفتيش".وبين ان "السلاح هو للدفاع عن النفس وبعض الاهالي يمتلكون ماشية واخرين عجلات كبيرة كما ان سلاح شارك في القتال ضد داعش".وطالب ريكان "قيادة عمليات البصرة بإرجاع هذه الأسلحة الخفيفة الى الاهالي وفق ضوابط وما أقرته الحكومة الاتحادية بإجازة حيازة السلاح الخفيف".انتهىبواسطة: علي البطاط

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