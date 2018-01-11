الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


واع / الرصد الزلزالي ينشر تقريرا اوليا للهزات التي ضربت بغداد والمحافظات اليوم
2018/01/11 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الرصد الزلزالي ينشر تقريرا اوليا للهزات التي ضربت بغداد والمحافظات اليوم

11/01/2018 12:25:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .

هـ

نشرت هيئة الرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تقريرا اوليا للهزات التي ضربت بغداد والمحافظات اليوم، فيما اهابت بالمواطنين بالالتزام بالوصايا الزلزالية.

وبين التقرير الاولي ان المراصد الزلزالية رصدت هزات مستمرة في بغداد وبعض المحافظات العراقية ابتدأت تقريبا من الساعة 10 صباحا، مشيرة الى ان قوة الهزة بلغت ما بين 5 الى 5.5 على مقياس ريختر.

 

ت / ل .

هـ

www.al-iraqnews.com/news/files.php?file=1065718268107087
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