علماء : أجسام مضادة بشرية في أبقار لعلاج هذا الفيروس القاتل

2018/01/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … قال علماء أميركيون إن أجساما مضادة بشرية أنتجت في أبقار معدلة وراثيا أثبتت أنها آمنة في تجربة سريرية مبكرة، وإن من الممكن تطويرها لتصبح علاجا لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( فيروس كورونا ).

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد ( سارس ) لأول مرة في السعودية عام 2012 وتسبب في بؤر تفشٍ قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات من نوبات الإصابة بفيروس كورونا فإنه لا يوجد علاج أو #لقاح فعال ضد الفيروس الذي يصل معدل الوفاة بسببه إلى 35 بالمئة، وأودى بحياة 740 شخصا على الأقل على مستوى العالم.

وفي بحث نشرت نتائجه في دورية “لانسيت للأمراض المعدية” يوم الأربعاء، وجد العلماء أن الأجسام المضادة التي أطلقوا عليها اسم (إس.ايه.بي-301) والمستخلصة من أبقار معدلة وراثيا آمنة عند تجربتها على متطوعين أصحاء.



وحقن العلماء جينوم هذه الأبقار بحامض نووي وراثي بشري.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الأجسام المضادة استمرت أيضا لفترة أطول من بقاء فيروس كورونا في الجسم، حيث ظلت مرصودة في الدم بعد تسعين يوما.

وذكر الباحثون إن ما توصلوا إليه يشير إلى إحراز تقدم يمهد الطريق أمام استخدام الأجسام المضادة في تجارب أخرى على أناس مصابين بفيروس كورونا.

وذكر جون بيجيل من مركز ليدوس لأبحاث الطب الحيوي الذي قاد الدراسة الممولة من الحكومة الأميركية “هذه أول دراسة تظهر سلامة علاج محتمل لفيروس كورونا وآثاره المناعية”.

واوضح “تشير بيانات دراستنا إلى أن الأجسام المضادة (إس.ايه.بي-301) آمنة ونوصي بإجراء مزيد من الأبحاث على العلاج”.

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